وجاء في النص الذي نشرته الرئاسة الجزائرية، "هذه المناسبة تتيح لي تأكيد حرصنا الشديد على التعاطي مع ملفات التاريخ والذاكرة، بعيدًا عن أي تراخ أو تنازل، وبروح المسؤولية، وفي منأى عن تأثيرات الأهواء وعن هيمنة الفكر الاستعماري الاستعلائي على لوبيات عاجزة عن التحرر من تطرفها المُزمن".
وفي وقت سابق أعلن الرئيس تبون عن "الوقوف، دقيقة صمت، كل سنة، عبر كامل التراب الوطني، بدءا الأحد، في الساعة الحادية عشرة صباحا، ترحما على أرواح ضحايا مجازر 17 أكتوبر 1961، بباريس بحسب بيان للرئاسة.
وتحل هذه المناسبة في ظل أزمة بين الجزائر وفرنسا التي استعمرتها من 1830 إلى 1962، أدت إلى استدعاء السفير الجزائري في باريس في الثاني من أكتوبر، بسبب تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقلتها صحيفة "لوموند" حول الدولة الجزائرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة