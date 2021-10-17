اليوم السابع
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تأجيل مرافعة دفاع 22 إخوانيًا متهمين بقتل مواطن وتعذيب آخر لـ31 أكتوبر

الأحد، 17 أكتوبر 2021 04:07 م
تأجيل مرافعة دفاع 22 إخوانيًا متهمين بقتل مواطن وتعذيب آخر لـ31 أكتوبر المستشار محمد شيرين فهمى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولي إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 22 من عناصر الجماعة الإرهابية في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، لاتهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أن المجني عليهما أرشدا قوات الأمن على عناصر الجماعة الإرهابية، لجلسة 31 أكتوبر للمرافعة.

واتهمت النيابة العامة 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتي جاءت أحداثها على أثر فض اعتصامى رابعة والنهضة، وقتل المتهمون مواطنا وخطفوا واحتجزوا آخر لتعذيبه، اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.


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