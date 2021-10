بيل كلينتون يغادر المستشفى اليوم بعد تعافيه.. فيديو

غادر الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون المستشفى، اليوم الأحد، بعد أن دخله الأسبوع الماضى بسبب التهاب فى المسالك البولية.

Breaking News: Former President Bill Clinton is out of the hospital and headed back to New York City. pic.twitter.com/Aj5iIk227G