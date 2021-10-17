اليوم السابع
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بيل كلينتون يغادر المستشفى اليوم بعد تعافيه.. فيديو

الأحد، 17 أكتوبر 2021 07:00 م
بيل كلينتون يغادر المستشفى اليوم بعد تعافيه.. فيديو بيل كلينتون
أحمد علوى

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غادر الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون المستشفى، اليوم الأحد، بعد أن دخله الأسبوع الماضى بسبب التهاب فى المسالك البولية.

وأظهر مقطع فيديو لحظة مغادرة كلينتون مستشفى بجنوب كاليفورنيا برفقة زوجته، وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

وعولج كلينتون في وحدة العناية المركزة بمركز "إيرفين" الطبي التابع لجامعة كاليفورنيا.


كلينتون

بيل كلينتون

علاج بيل كلينتون

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