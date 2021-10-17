بيل كلينتون يغادر المستشفى اليوم بعد تعافيه.. فيديو

غادر الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون المستشفى، اليوم الأحد، بعد أن دخله الأسبوع الماضى بسبب التهاب فى المسالك البولية.
Breaking News: Former President Bill Clinton is out of the hospital and headed back to New York City. pic.twitter.com/Aj5iIk227G— Reliable Sources (@ReliableSources) October 17, 2021
وأظهر مقطع فيديو لحظة مغادرة كلينتون مستشفى بجنوب كاليفورنيا برفقة زوجته، وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.
وعولج كلينتون في وحدة العناية المركزة بمركز "إيرفين" الطبي التابع لجامعة كاليفورنيا.
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