بعد تحذير الأرصاد.. إزاى تبلغ عن تجمعات مياه الأمطار بشوارع الجيزة لشفطها؟

كتب ـ سيد الخلفاوى

بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد بسقوط أمطار، فمن المتوقع تراكم المياه في الشوارع، ويمكن للمواطنين الإبلاغ عن تجمعات الأمطار لسرعة شفطها من خلال معدات شركات الصرف والأحياء.



وينشر "اليوم السابع" الأرقام الخاصة بمحافظة الجيزة لاستقبال شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن تجمعات المياه.





1. يمكن الإبلاغ عن أى مشكلة من خلال الخط الساخن 114 .



2. يمكنك إرسال شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع على الواتس اب على أرقام (01016050453 – 01152860444).



3. يمكنك الاتصال على الخطوط الأرضية وهي ( 35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722 ).



4. يمكن تقديم شكوى بمركز خدمة المواطنين بالحى التابع له.



5. التقدم بشكوى بمركز خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الجيزة بشارع الهرم.