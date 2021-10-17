اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 أكتوبر 2021 08:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا تدرس معايير "أمنية" جديدة لحماية النواب بعد مقتل النائب ديفيد أميس

الأحد، 17 أكتوبر 2021 05:48 م
بريطانيا تدرس معايير "أمنية" جديدة لحماية النواب بعد مقتل النائب ديفيد أميس وزيرة الداخلية البريطانية - بريتى باتيل
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزيرة الداخلية البريطانية ، بريتي باتيل ، إنها تدرس توفير حماية الشرطة لأعضاء البرلمان في دوائرهم الانتخابية ، حيث تجرى مراجعة "لسد الثغرات" في الأمن إثر مقتل النائب المخضرم ديفيد أميس طعنا في حادث وصف بالـ"الإرهابى" الجمعة.

 

وقالت باتيل، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية إن قوات الشرطة المحلية اتصلت بالفعل بجميع النواب لإبلاغهم بالإجراءات اللازمة لتحسين سلامتهم ، وتجرى مراجعة تشمل سلطات مجلس العموم والشرطة.

 

وقالت الوزيرة فى تصريحات للمذيع تريفور فيليبس على قناة سكاي نيوز: "نحتاج إلى إغلاق أي فجوات ، بشكل أساسي، حيث نشعر بأن هناك مخاوف".

 

وعندما تم الضغط عليها بشأن المدة التي يمكن أن تستغرقها المراجعة ، قالت: "هذه ليست حالة ننتظرها لمدة أسبوعين ، ثلاثة أسابيع ، أربعة أسابيع، هذه تدابير وقائية فورية ".

 

وقال رئيس مجلس العموم ، ليندسي هويل ، إنه يراجع أمن النواب "بوتيرة سريعة" بعد طعن عضو البرلمان في ساوثيند يوم الجمعة أثناء عمله في دائرته الانتخابية.

 

وكتب هويل في صحيفة الأوبزرفر أنه من الأهمية بمكان مراجعة ما إذا كان يتم القيام بما يكفي لحماية النواب ، "خاصة أثناء عملهم في دوائرهم الانتخابية".

 

واعتقل المواطن البريطاني علي حربي علي البالغ من العمر 25 عاما في مكان الحادث للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل. كان لا يزال قيد الاستجواب في مركز للشرطة في لندن في تحقيق بقيادة ضباط مكافحة الإرهاب.

وتستطيع الشرطة إبقاء علي رهن الاحتجاز حتى يوم الجمعة قبل اتخاذ قرار بشأن توجيه الاتهام إليه ، بموجب الصلاحيات التي يمنحها قانون الإرهاب. وفتشت الشرطة ثلاثة منازل في منطقة لندن مع بدء التحقيق.

 

كان المشتبه به معروفا سابقا لبرنامج "بريفينت" أو "منع" ، البرنامج الحكومي الرسمي لوقف التطرف. وأضافت المصادر أنه لم يظهر في أي قائمة مراقبة حالية للأجهزة الأمنية البريطانية.

 

وأضافت الصحيفة أن والد علي ، الحربي علي كلان ، هو مستشار سابق لرئيس وزراء الصومال ويعيش الآن في المملكة المتحدة. وقال للصحفيين يوم السبت إنه يشعر "بصدمة شديدة" من الحادث.

 

وتحدثت باتيل عن "الإجراءات العملية" التي يمكن أن يتخذها النواب بالفعل لتقليل المخاطر التي يواجهونها ، بما في ذلك "حجز المواعيد مسبقًا ، والتحقق من تفاصيل الأفراد الذين يتعاملون معكم ، والتحقق من المواقع مقدمًا ، والتأكد من أنك لست وحدك" ".


بريتى باتيل

وزيرة الداخلية البريطانية

على حربى على

ديفيد اميس

بريطانيا

الإرهاب

محاربة الإرهاب

الشرطة البريطانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نواب بريطانيون قتلوا أثناء خدمتهم.. ديفيد أميس ليس الأول فى حوادث الاغتيال.. الجيش الجمهورى ومنظمات مغمورة دأبت على استهداف الساسة الإنجليز.. ومتحمس للفصل العنصرى من النازيين الجدد يطعن نائبة عام 2016

السبت، 16 أكتوبر 2021 01:30 ص

الشرطة تصنف مقتل النائب البريطانى "عمل إرهابى" والمشتبه به من أصول صومالية

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 08:21 م

حدوتة قبل الموت.. إندبندنت تنشر آخر رسالة للنائب البريطانى القتيل وخوفه من مصير زميلته

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 08:14 م

جونسون ينعى النائب البريطانى القتيل: كان يملك سجلا حافلا فى التصدى لمشاكل البسطاء

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 07:11 م

وفاة نائب بريطانى بحزب المحافظين بعد تعرضه للطعن أمام كنيسة

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 04:38 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة