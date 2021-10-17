بدء تركيب الآشعة المقطعية في مستشفى حميات دمياط

دمياط معتز الشربينى

بدأ اليوم تركيب وتشغيل أجهزة الآشعة المقطعية بكل من مستشفي الصدر والحميات على التوالي، وتدريب الفنيين على الأجهزة، تحت إشراف الدكتور محمد فهيم مدير الطب العلاجي بالمديرية، ومتابعة دكتورة ياسمين ربيع مدير إدارة الآشعة وفريق الآشعة بالمديرية، وذلك تحت إشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.

يأتى ذلك فى إطار السعى المستمر من مديرية الصحة بدمياط، لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، وبتوجيهات الاستاذه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتحت رعاية الأستاذ الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.