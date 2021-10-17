بدء أعمال الصرف الصحى بقرية الحراجية ضمن مبادرة حياة كريمة فى قنا

قال الشاذلى مهران، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروى الحراجية بقنا، إن أعمال الصرف الصحى بدأت فى القرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالإضافة إلى إمداد الأماكن المحرومة بوصلات مياه.

وأوضح مهران، أن أعمال مجمع الخدمات مستمرة والذى يضم الشهر العقارى والسجل المدنى والتضامن الاجتماعى والمركز التكنولوجى والتموين ومكاتب الوحدة المحلية.

وأضاف رئيس القرية، أنه الجانب الصحى يشمل إنشاء وحدتين صحيتين جدد ضمن المبادرة فى المقربية والمخزن وتطوير الوحدة الصحية للحراجية والحمر والجعافرة، وإنشاء مجمع زراعى ووحدة إسعاف، مؤكدًا أن العمل يسير بشكل سريع وتم توفير الأراضى لإنشاء المشروعات بالمجلس القروى للحراجية.