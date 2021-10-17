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بالأرقام.. التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لـ2869 موظفا في 51 جهة

الأحد، 17 أكتوبر 2021 02:00 ص
بالأرقام.. التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لـ2869 موظفا في 51 جهة صالح الشيخ
كتب أحمد حمادة

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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى، والمعروف بـ "التسوية"، لعدد 2869 موظفا بـ51 وحدة في الجهاز الإداري للدولة خلال شهر سبتمبر الماضي، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وكان الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، أكد أن من الوحدات التي تم التسوية بها، وزاراتا الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للتأمين الصحي، ودواوين عموم محافظات سوهاج، القليوبية، الغربية، كفر الشيخ، مطروح، الشرقية، وبني سويف،. مشيرا أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 

 

 


التنظيم والادارة

التسويات

التسوية

الموظفين

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