انطلاق مهرجان أسوان لتعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بعروض فنية.. فيديو وصور

انطلقت مساء اليوم، الأحد، مهرجان أسوان لتعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بعروض فنية قدمتها الفرق الفنية المختلفة المشاركة على مسرح فوزى فوزى الصيفى بمدينة أسوان.

حضر الفعاليات التى تستمر حتى 22 أكتوبر، تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة أسوان، والفنان أحمد الشافعى مدير الإدارة المركزية للشون الفنية، ومحمد إدريس مدير إقليم جنوب الصعيد الثقافى، ولفيف من الحضور.

واستهلت فرقة النيل للآلات الشعبية العروض الفنية، كما شاركت فرق "أسوان، الأنفوشى، المنيا، المنصورة، كفر الشيخ، قنا، الوادى الجديد" للفنون الشعبية، بالإضافة لفرقتى "توشكى، شلاتين" التلقائيتين.

يقام الاحتفال بعدد من المواقع الثقافية بمحافظة أسوان "مسرح فوزى فوزى الصيفى، قصر ثقافة "توشكى، كوم امبو، أبو سمبل، حسن فخر الدين، دهميت، كركر، السباعية، الرديسية"، بيت ثقافة "نجع الفرس بغرب أسوان، كلابشة".