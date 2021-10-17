الملياردير الأمريكي بيل جيتس يحتفل بزفاف ابنته من الفارس المصرى نايل نصار.. صور

كتبت ريم عبد الحميد

احتفل الملياردير الأمريكي بيل جيتس بزفاف ابنته جينيفر، من الفارس المصرى نايل نصار أمس السبت، في مزرعة الخيول الفخمة التي تمتلكها جنيفر في مقاطعة ويستشستر بنيويورك. وقالت صحيفة نيويورك بوست إن بعض التقارير أشارت إلى أن عقد القران تم بالفعل يوم الجمعة في احتفال إسلامى.



العروس مع الوصيفات

وبحسب الصحيفة، فإن العروس البالغة من العمر 25 عاما ظهرت في فستان الزفاف الرائع من الدانتيل بعد ظهر أمس السبت، لالتقاط الصور مع صديقاتها ووصيفاتها. وكانت محاطة بتسعة من الحاضرين يرتدون فساتين خضراء داكنة.



بل جيتس يرافق ابنته فى بداية حفل الزفاف

وحملت واحدة من وصيفات العروس طرحتها أثناء وقوفهم لالتقاط الصور وسط أوراق الخريف. وتواجد في الحفل أيضا شقيقة جنيفر فيبى 19 عاما وشقيقها رورى 22 عام.



بل جيتس يرافق ابنته فى بداية حفل الزفاف

ويأتى حفل الزفاف بعد أشهر من إعلان بيل جيتس انفصاله عن زوجته ميلندا بعد زواج استمر 27 عاما.



المنصة الرئيسة لحفل الزفاف

وحضر حفل الزفاف مئات من الضيوف من بينهم جورجينا بلومبرج الروائية الأمريكية ومالكة فريق نيويورك إمباير للفروسية، ووصلوا إلى قصر جيتس الذى يقدر ثمنه بـ 16 مليون دولار. وذكرت الصحيفة أن المكان الذى أقيم فيه حفل الزفاف شهد إقامة غرف زجاجية متصلة ببعضها في حديقة المنزل، بها مقاعد بيضاء طويلة، وأخرى بها عشرات من طاولات العشاء ذات الأحجام المختلفة مع أزهار وردية وأطباق عشاء بيضاء. . وكان هناك صفين من الأزهار الكوبية البيضاء يحيطان بطاولة بيضاء وسط جناح الزفاف الرئيسى الزجاجى أيضا.



العروسان

وكانت جنيفر قد تعرفت على نايل البالغ من العمر 30 عما خلال إحدى فعاليات الفروسية وتمت خطبتهما في يناير 2020.