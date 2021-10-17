المشدد 3 سنوات و 10 آلاف جنيه غرامة لشاب ضبط بحوزته 24 لفافة هيروين ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثالثة، حضوريًا، برئاسة المستشار جاد محمد حلمي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار السيد عبد العزيز محمود، والمستشار محمد عبد الرؤوف مختار، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية كل من: طارق عكاشة، وإسماعيل عوكل، بالسجن المشدد 3 سنوات على شاب لحيازته مخدر الهيروين وتغريمه 10 آلاف جنيه.
وتعود القضية رقم 2217 لسنة 2020 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 947 لسنة 2020 جنايات كلي بورسعيد، إلى يوم 27 أبريل 2020 في قسم شرطة الضواحي، باحراز المدعو "ع. م. م. ع. أ" مخدر الهيروين بقصد الإتجار.
وأكد الشهود، أن المتهم أحرز 24 لفافة من مخدر الهيروين بقصد الإتجار، كما ثبت بتقرير المعمل الكيميائي ان المادة المضبوطة لدي المتهم وزنت 15 جرام بيج اللون وهي لمخدر الهيروين.
حكمت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثالثة، حضوريًا، برئاسة المستشار جاد محمد حلمي الريس، وعضوية كلًا من: المستشار السيد عبدالعزيز محمود، والمستشار محمد عبدالرؤوف مختار، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية كلا من: طارق عكاشة، واسماعيل عوكل، بمعاقبة 3 أشخاص بينهم طفل بالسجن 7 سنوات للمتهم ولأول والمشدد 7 سنوات للمتهم الثاني، والسجن المشدد 3 سنوات للمتهم الثالث، وذلك لاتهامهم بقتل شاب اثر خلاف سابق بين أحدهم والمجني عليه.
وتعود القضية رقم 778 لسنة 2021 جنايات الزهور، والمقيدة برقم 77 لسنة 2021 جنايات كلي بورسعيد، إلى يوم 22 يوليو عام 2020 بتلقي قسم شرطة الزهور بلاغًا بمصرع المجني عليه "م.ع.س" نتيجة سقوطه من نافذة عقار في نطاق الحي، وتبين من تحريات مباحث قسم شرطة الزهور أنه على إثر خلافات سابقة بين المتوفي والمتهمين الثلاث اتفقوا على الانتقام منه، فأعدوا لذلك أسلحة بيضاء ودراجة بخارية مملوكة لهم، وتوجهوا إليه قاصدين إزهاق روحه، وما إن شاهدوه حتى قاموا بالعدو خلفه فحاول الفرار منهم بالاختباء في العقار إلا أنهم تتبعوه إلى أعلى العقار مشهرين أسلحتهم البيضاء، وعندما حاول الفرار من نافذة بالعقار سقط من أعلى ونتج عن ذلك وفاته.
وتضمن قرار المستشار نبيل أبو زينه، المحامي العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، الخاص بإحالة القضية إلى محكمة جنايات بورسعيد، بأنه بعد الاطلاع على الأوراق وما جرى فيها من تحقيقات، وجهت النيابة للمتهمين الثلاثة تهمة قتل المجني عليه مع سبق الاصرار والترصد، وأنهم أعدوا لذلك أسلحة بيضاء، وذلك بسبب خلاف سابق نشأ بين المتهم الأول - الطفل - والمجني عليه.
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