المشدد 3 سنوات و 10 آلاف جنيه غرامة لشاب ضبط بحوزته 24 لفافة هيروين ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثالثة، حضوريًا، برئاسة المستشار جاد محمد حلمي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار السيد عبد العزيز محمود، والمستشار محمد عبد الرؤوف مختار، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية كل من: طارق عكاشة، وإسماعيل عوكل، بالسجن المشدد 3 سنوات على شاب لحيازته مخدر الهيروين وتغريمه 10 آلاف جنيه.

وتعود القضية رقم 2217 لسنة 2020 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 947 لسنة 2020 جنايات كلي بورسعيد، إلى يوم 27 أبريل 2020 في قسم شرطة الضواحي، باحراز المدعو "ع. م. م. ع. أ" مخدر الهيروين بقصد الإتجار.

وأكد الشهود، أن المتهم أحرز 24 لفافة من مخدر الهيروين بقصد الإتجار، كما ثبت بتقرير المعمل الكيميائي ان المادة المضبوطة لدي المتهم وزنت 15 جرام بيج اللون وهي لمخدر الهيروين.