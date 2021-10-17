المسجد الحرام يشهد توافد أعداد كبيرة بعد الموافقة على تخفيف الإجراءات الاحترازية

(أ.ش.أ)

شهد المسجد الحرام اليوم /الأحد/ توافد أعداد كبيرة من المصلين والمعتمرين بعد الموافقة على تخفيف الإجراءات الاحترازية، إلغاء التباعد الاجتماعي، السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام، وأخذ التصاريح اللازمة من خلال استخدام تطبيق "اعتمرنا" أو "توكلنا" لأخذ مواعيد الصلاة أو لأداء مناسك العمرة.

وأكد مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - الجاهزية التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام، بكامل الطاقة الاستيعابية في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث جندت الرئاسة بمختلف وكالاتها في المسجد الحرام كامل طاقاتها البشرية والآلية لتنفيذ خطة العودة الكاملة، من خلال منظومة متكاملة من الإمكانيات والخدمات التي تسخرها للمحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية وآمنة ومطمئنة.

وشدد المحيميد على ضرورة التقيد والالتزام من جميع القاصدين بما ورد في بيان وزارة الداخلية السعودية من تعليمات، من خلال الالتزام بارتداء الكمامة في جميع الأوقات داخل المسجد الحرام، وحجز المواعيد للعمرة والصلاة من خلال التطبيقات الإلكترونية الرسمية "اعتمرنا، توكلنا"، مؤكدًا على عموم العاملين بالمسجد الحرام تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتقيد بجميع التعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد وإنفاذها، لضمان سلامة الجميع.