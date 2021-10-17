المدارس المسموح لها بتطبيق أكثر من فترة دراسية.. اعرف التفاصيل

كتب ـ محمود طه حسين

قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن توزيع وتقسيم اليوم الدراسى مسموح لجميع المدارس التى تعانى من ارتفاع الكثافة سواء رسمية حكومية ورسمية لغات والخاصة لغات، على أن يتم تنظيم توزيع الطلاب على المدارس بالتنسيق مع مديرى المديريات التعليمية والإدارات، مشددة أن هناك مدارس رسمية لغات كثافة عالية ويجوز لها أن تقوم بتطبيق نظام الفترتين.

وكان الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أكد أن اللجوء إلى نظام الفترات الثلاثة هو حل مؤقت وليس دائما، وأن الهدف منه معالجة الكثافات فى الفصول لتناسب الإجراءات الاحترازية والوقائية بسبب جائحة فيروس كورونا، موضحا أن حضور الطلاب المدارس مهم وضرورى خاصة بعد عامين من التعليم عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا.

فيما كشفت مصادر مسئولة بالوزارة، أن تطبيق نظام الثلاث فترات في المدارس ذات الكثافة العالية سيكون للضرورة القصوى، وسيكون عبر تقليل زمن الفترتين الأولى والثانية لإتاحة فترة ثالثة للمدرسة بحيث لا يخرج الطلاب في وقت متأخر من اليوم الدراسى.

وتابعت المصادر، أن تطبيق نظام الثلاث فترات بعد الحصول على موافقة مدير المديرية حيث يحدد القرار والمدارس الفترة الواحدة والفترتين والثلاث فترات.