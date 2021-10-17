اليوم السابع
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الأحد، 17 أكتوبر 2021 12:52 م
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القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل "جراج" فى منشأة ناصر

الأحد، 17 أكتوبر 2021 12:02 م
القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل "جراج" فى منشأة ناصر جريمة التنقيب عن الأثار-أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو عوض

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص، لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنشأة ناصر، وحرر محضر الواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بلاغا بقيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى الغرف بجراج انتظار سيارات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة بالجراج، "ملك أحدهم" وعثر بداخلها على (حفرة بعمق 20 متر–عدد من الأدوات المستخدمة فى أعمال التنقيب).
 
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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