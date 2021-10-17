العمل يجري على قدم وساق.. مشروعات مبادرة حياة كريمة تغير وجه الريف (صور)

كتب على عبد الرحمن

تواصل المحافظات العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات البرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصري، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة "، وهى المبادرة التى تستهدف تحسين مستوى المعيشة لأكثر من نصف سكان مصر.

"اليوم السابع" ينشر صورا للمشروعات التى يجرى تنفيذها فى المحافظات، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، توضح حجم الإنجاز الذى تم فى مشروعات الصرف الصحى وبناء المدارس الجديدة وتطوير الطرق وتبطين الترع وتوصيل مياه الشرب للقرى المحرومة.

وتدور أهداف مبادرة حياة كريمة حول:

1- تنمية شاملة لكافة التدخلات المطلوبة للبنية الأساسية والمرافق.

2- سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية.

3- تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الوحدات ومراكز الشباب.

4- التمكين الاقتصادى وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل.

5- الاستثمار فى تنمية الإنسان لتعظيم قيمة الشخصية المصرية.

6- سد لفجوات التنموية بين القرى للقضاء على الفقر.

7- تحفيز قيم المشاركة المجتمعية بين مؤسسات الدولة والمواطنين.

8- استيعاب القدرات الشبابية المتطوعة وتوجيه جهودها للعمل الخيرى والتنموى.

9- تحسين البنية التحتية من شبكات الطرق ومياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعى.

10- التخفيف عن كاهل الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا بمحافظات مصر لضمان حياة كريمة.