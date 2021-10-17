العثور على جثة داخل دورة مياه عمومية بعد تعاطيه جرعة مخدرات زائدة بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

عثر المواطنون على جثة سائق توك توك داخل دورات المياه العمومية بمنطقة سكة زفتى بالمحلة، بعد تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة سائق توك توك داخل دورات المياه العمومية بمنطقة سكة زفتى. وتبين من الفحص أن المتوفى لفظ أنفاسه الأخيرة إثر تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.