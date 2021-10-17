الطب البيطرى يواصل القوافل العلاجية بالمجان في قرى "حياة كريمة" بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الطب البيطرى بالمنيا، تنفيذ قوافل بيطرية وعلاجية وإرشادية للمواطنين بالمجان، والتى بدأت السبت وتستمر حتى 21 من أكتوبر الجاري، بالقرى التى يتم بها تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية، وذلك بهدف نشر الوعى وتطبيق استراتيجيات مركز البحوث الزراعية بالعمل التشاركى مع كافة جهات الدولة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، أن القوافل تستهدف قرى "حياة كريمة" وذلك باستخدام التقنيات الحديثة فى مجال التناسليات الحيوانية باستخدام أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية وكافة التخصصات الطبية البيطرية التى يحتاجها المربى الصغير، مشيرا إلى عمل ندوات إرشادية للمربين.

وأضاف "عثمان" أنه نظرا لكثافة الثروة الحيوانية لدى المربين ولاحتياجهم الشديد للمزيد من التطبيقات العملية والحقلية لنتائج الأبحاث العلمية الجادة التى تنعكس على رفع إنتاجية حيواناتهم، يتم تنظيم القوافل بصفة دورية ومستمرة.