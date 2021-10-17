السيطرة على حريق مخلفات زراعية وأسقف عدد من المنازل بالبحيرة دون أى إصابات

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق نشب داخل مساحة من الأرض الفضاء بها مخلفات زراعية، وامتد لأسقف عدد من المنازل بمركز إيتاى البارود دون حدوث أى إصابات.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل أرض فضاء بها كميات من المخلفات والبوص بقرية البكساوي التابعة لمركز ايتاى البارود وامتد الحريق لاسقف عدد من منازل القرية .

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بقيادة العميد محمد بلبع والعقيد ياسر سلام الى مكان الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده الى الأماكن المجاورة وأسفر الحريق عن نفوق 3 دواب دون حدوث اى اصابات أو خسائر فى الأرواح وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.