السجن المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة تزوير المستندات الرسمية فى المطرية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلان بالسجن 5 سنوات، وذلك بتهمة تزوير المستندات الرسمية في المطرية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الأثم، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما أدوات ومعدات قبل استخدامها في تزوير المستندات الرسمية.

كشف قرار الإحالة الصادر بحق المتهم، انهما احرز أدوات ومعدات واختام خاصة بعدد من الجهات الحكومية في الدولة، وذلك بقصد ايهام ضحاياه بقدرته على انهاء أي المعاملات الحكومية الخاصة بإدارات المرور، لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم المطرية مكانا له لمزاولة نشاطه.

بداية تفاصيل تلك الواقعة كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، وذلك بتهمة النصب على المواطنين بدعوى تخليص الإجراءات القانونية الخاصة بإدارات المرور، حيث تم ضبطه مستندات مزورة، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الأثم.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بتزوير المحررات الرسمية، بقصد النصب على المواطنين، مقابل مبالغ مالية، بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "هارب".

وعثر بحوزته على أختام منسوبة لجهات حكومية، أكلاشيه منسوب لبعض الجهات الحكومية، عدد من الشهادات المؤقتة، والنماذج والاستمارات، خالية من البيانات، وأخري ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، ومبلغ مالى.

وبمواجهته أعترف باصطناع وتزوير المحررات الرسمية، للنصب على المواطنين بمقابل مبالغ مالية، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، والتي قضت عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.