الرئيس: ماضون بإرادة صلبة وعزم لا يلين لبناء وطننا الغالى.. غدا باليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس: ماضون بإرادة صلبة وعزم لا يلين لبناء وطننا الغالى.



واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: الرئيس يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف ويؤكد: قضية الوعى وفهم صحيح الدين من أولويات المرحلة الراهنة.. بناء الوعى وتصحيح الخطاب الدينى مسؤولية تضامنية.. ورسالة الإسلام التى تلقاها النبى الكريم رفعت من قيمة العلم والمعرفة.. ماضون بإرادة صلبة وعزم لا يلين لبناء وطننا الغالى



الرئيس السيسى يقدم التحية للدكتور أحمد عمر هاشم.. ويكرم 8 شخصيات من داخل مصر وخارجها

شيخ الأزهر: الاحتفال بالمولد النبوى هذا العام يعانق ملحمة أكتوبر الخالدة وزير الأوقاف: لم تعرف البشرية إنسانا أنبل من سيدنا محمد.. والرئيس السيسى يتلقى المجموعة الثانية من سلسلة «رؤية» والمصحف الشريف هدية من الأوقاف وشيخ الأزهر



الدواء.. مصر على طريق الاكتفاء الذاتى والتحول لمركز إقليمى للصناعة.. تنشئ أكبر صرح متكامل للصناعات الدوائية بالشرق الأوسط وأفريقيا «چيبتوفارما»

رئيس الوزراء يصدر قرارا بترشيد الإنفاق الحكومى 6 أشهر وحظر التعيينات الجديدة



انطلاق العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب الابتدائى.. «الصحة»: المبادرة تستهدف هذا العام فحص 15 مليون طالب.. واستلام 70 مليون جرعة من لقاحات كورونا الشهر الجارى

حصول 3 مطارات مصرية على تجديد الأيزو يرفع من تصنيفها عالميا



مصر تسعى لمضاعفة صادرات التمور مع تدشين أكبر مزرعة في العالم بمساحة 40 ألف فدان.. 43 مليون دولار صادرات التمور خلال 2020 ترتفع إلى 100 مليون دولار بحلول 2024

«اليوم السابع» فى جولة داخل مصنع «التموين».. هنا تصنع حلوى المولد النبوى.. إنتاج 20 صنفا بمواد طبيعية وجودة عالية.. وطرحها بتخفيضات 30%