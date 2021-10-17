الداخلية تضبط عنصرين إجراميين بالمنوفية وبحوزتهما هيروين وأسلحة نارية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عنصرين إجراميين بالمنوفية لحيازتهما كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية، فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع) بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه تم ضبطه بمسكنه، وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات النارية - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول )، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

كما اعترف بإخفاء أسلحة نارية وذخائر لدى (أحد الأشخاص - مقيم بذات الناحية)، أمكن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية - بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد من الطلقات النارية).