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الداخلية: تأمين إزالة 3 آلاف حالة تعدى على مجرى النيل بالمحافظات

الأحد، 17 أكتوبر 2021 11:06 ص
الداخلية: تأمين إزالة 3 آلاف حالة تعدى على مجرى النيل بالمحافظات حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اتخذت وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات المختصة، كافة الإجراءات التأمينية اللازمة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل ومنشآت ومنافع الرى، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات الواقعة عليها.

وأسفرت الجهود عن تأمين إزالة 3743 حالة تعدى على مجرى نهر النيل بفرعى "رشيد– دمياط" بنطاق محافظات "الجيزة – القليوبية – المنوفية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ- الدقهلية – دمياط" بطول 479 كيلو متر بإجمالى مساحة 587883,25 متر مربع.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية فى رصد وضبط مخالفات التعديات على أملاك الدولة .

 


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تعديات على النيل

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