الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بشقة سكنية دون إصابات

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بإحدى الشقق في أحد العقارات بشارع عبد الفتاح بكرى دائرة قسم شرطة قها، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي نشوب حريق بشقة فى شارع عبد الفتاح بكري متفرع من شارع القناطر دائرة قسم شرطة قها.

انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده لمناطق مجاورة، وبالفحص تبين أن العقار مكون من 4 طوابق، ونشب الحريق بشقة بالطابق الثاني مكونة من ثلاث غرف ملك "أحمد ع ص"، 45 سنة، تاجر خضروات، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

ورجحت المعاينة الأولية، أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، واستدعت المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.