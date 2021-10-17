"الحريف" حكاية شاب أبهر الجميع فى كرة القدم الاستعراضية "فرى ستايل".. لايف

" اللعبة دى فى دمى وعمرى ما هتوقف عنها.. وباحلم اكون بطل عالمى وارفع اسم مصر"، بهذه الكلمات البسيطة يمكن أن تختصر رؤية محمد عويس أحد الشباب الموهبين فى لعبة كرة القدم الاستعراضية أو ما يسمى Freestyle football)‏ والتى تعتمد على المهارات الشخصية للتلاعب بالكرة من خلال أجزاء الجسم.

واشتعلت عدد كبير من منصات التواصل الاجتماعى مؤخرا بفيديوهات هذا الشاب الذى ظهر فيها أثناء تقديمه استعراضه بالكرة بصورة ابهرت كافة المشاهدين.

عدسة اليوم السابع رصدت فى بث مباشر عبر منصاته الإليكترونية قصة هذا الشاب الموهوب الذى يبلغ من العمر 27 عاما .

وقال محمد عويس المقيم بمدينة دمنهور بالبحيرة انه تعلم هذه اللعبة منذ أكثر من 10سنوات بشكل ذاتى من خلال الإنترنت، مضيفا أنه خلال هذه السنوات الماضية حاول أن يطور من أدائه المهارى وأن يشارك فى عدد من المحافل الرياضية للهواة.

وأوضح عويس انه على الرغم من انتشار هذه اللعبة عالميا الا انه حتى الان لم يتم اعتمادها رسميا فى مصر مما اثر على شعبيتها فى المجال الرياضى، وأشار لاعب الفرى ستايل أنه رغم الاحباطات التى يواجهها الا انه لا يمكن التوقف عن هذه اللعبة الاستعراضية المثيرة، قائلا: " اللعبة دى فى دمى وعمرى ما هتوقف عنها رغم كل الظروف ونفسى أن يتم اعتمادها وان امثل مصر فى البطولات الدولية ".

وعن تطويعه لهذه المهارات فى لعبة كرة القدم، أكد عويس أنه عاشق لكرة القدم منذ صغرة ويحاول بقدر الإمكان أن يستخدم مهارته الاستعراضية خلال المباريات مثل النجم البرتغالى رونالدوا الذى ابهر العالم كله بمهارته الابداعية داخل المستطيل الأخضر.