اليوم السابع
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الجامعة العربية تعقد اجتماع المكتب التنفيذى لوزراء النقل العرب الاثنين

الأحد، 17 أكتوبر 2021 06:10 م
الجامعة العربية تعقد اجتماع المكتب التنفيذى لوزراء النقل العرب الاثنين جامعة الدول العربية - أرشيفية
بيشوى رمزى

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تشهد جامعة الدول العربية، غدا الاثنين، اجتماع المكتب التنفيذى لوزراء النقل العرب، فى دورته الـ(67)، والذى تترأسه دولة الأردن، خلفا لليمن.

ويتضمن جدول الأعمال عددا من الموضوعات الهامة، أبرزها دعم الاقتصاد الفلسطيني في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية مؤخراً، بالإضافة إلى تحديث دراسة توحيد مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية.

كما سيناقش الاجتماع دراسة استرشادية بشأن مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية وبحث سبل تمويل دراسة الجدوى الشاملة لمشروع انشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، لما لهذه الصناعة من عوائد اقتصادية متوقعة.

ويتناول الاجتماع الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات النقل واللوجيستيات ومستقبلها في المنطقة العربية، وكذلك الدليل الاسترشادي للتدابير الاحترازية في قطاع النقل العربي للتعامل مع حالات الطوارئ وذلك في ضوء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها السلبية على قطاع النقل العربي أحد أكثر القطاعات تضرراً  جراء تلك الجائحة.

 


الجامعة العربية

جامعة الدول العربية

وزراء النقل العرب

المكتب التنفيذى لوزراء النقل العرب

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