اليوم السابع
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الأحد، 17 أكتوبر 2021 03:06 م
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البورصة المصرية إجازة رسمية يوم الخميس بمناسبة المولد النبوى الشريف

الأحد، 17 أكتوبر 2021 02:59 م
البورصة المصرية إجازة رسمية يوم الخميس بمناسبة المولد النبوى الشريف البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر إجازة رسمية، بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن يُستأنف العمل بالبورصة المصرية صباح يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021.

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