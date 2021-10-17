البورصة المصرية إجازة رسمية يوم الخميس بمناسبة المولد النبوى الشريف

قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر إجازة رسمية، بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن يُستأنف العمل بالبورصة المصرية صباح يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021.
البورصة المصرية إجازة رسمية يوم الخميس بمناسبة المولد النبوى الشريفالأحد، 17 أكتوبر 2021 02:59 م
البورصة المصرية
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