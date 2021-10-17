"البحيرة" تستجيب لشكوى أهالى حى المحكمة بحوش عيسى من عدم توافر خطوط تليفونات

كتبت: شيماء حمدى - ناصر جودة

أرسل عدد من أهالى حي المحكمة الجديد بمركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، مناشدة عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، وذلك لتوصيل خدمة التليفون والإنترنت الأرضى، وشكوتهم من عدم تركيب بوكسات التليفون الأرضي، الذي يحتاجونه خاصة مع التعليم الإلكترونى والاعتماد عليه من جانب أبنائهم.

من جانبه أكد المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة تكثيف الجهود للتواصل مع المواطنين، والرد على شكاوى المواطنين بشكل عاجل.

وأضاف أنه بخصوص شكوى الأهالى بعدم توافر خطوط للتليفونات الأرضية بحى المحكمة الجديدة التابع لمركز حوش عيسى، تم التواصل مع الشركة المصرية للاتصالات لفحص ومعاينة محل الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بشكل سريع.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".