اليوم السابع
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الإفتاء توضح حكم الاستئذان عند دخول البيوت للزيارة

الأحد، 17 أكتوبر 2021 08:46 م
الإفتاء توضح حكم الاستئذان عند دخول البيوت للزيارة دار الإفتاء
كتب لؤى على

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أكدت دار الإفتاء أنه يجب على الزائر أن يستأذن قبل زيارته لأحد أقاربه أو أصدقائه، يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النور: 27].
 
وعلى الزائر حسن اختيار الوقت المناسب للزيارة ؛ فلا يكون في وقت راحة أو انشغال لأهل البيت ونحو ذلك، فإن لم يأذن له أهل البيت بالزيارة فليرجع عنها ، ولا كراهة في ذلك؛ فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، وَإِلَّا فَارْجِعْ».
 

دار الافتاء دخول البيوت

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فتوي

الافتاء

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