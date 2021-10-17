الأوقاف توزع 13 طنا من لحوم الأضاحى فى 5 محافظات اليوم

كتب ــ على عبد الرحمن

توزع وزارة الأوقاف اليوم الأحد، 13 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "المنوفية- المنيا- الوادي الجديد- الإسماعيلية- بورسعيد"، وذلك في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف.

ومن المقرر أن يتم توزيع كميات اللحوم بواقع: "4 أطنان لمحافظة المنوفية و3 أطنان لمحافظة المنيا و 2 طن لكل من محافظات "الوادي الجديد- الإسماعيلية- بورسعيد" ، وذلك للأسبوع الحادي عشر من بدء مرحلة التوزيع، ليصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه ( 1238 ) طنًّا من اللحوم بمحافظات ( القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح ).

وجددت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، تنبيهاتها على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله، فى أن اختصنا بخدمتهم، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.