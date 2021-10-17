اليوم السابع
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"الأعلى للجامعات" يعتمد مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بجامعة مطروح

الأحد، 17 أكتوبر 2021 04:15 م
"الأعلى للجامعات" يعتمد مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بجامعة مطروح د. مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح
مطروح حسن مشالي

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قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد الموافق السابع عشر من أكتوبر 2021، إن لجنة التقييم المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد حسن، مدير الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات؛ اعتمدت مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.

 

وأوضح رئيس الجامعة أن اللجنة قامت بزيارة مركز التدريب بجامعة مطروح، وتأكدت من نجاح المركز في استيفاء متطلبات الاعتماد، وتوافر أحدث إصدارات الحاسب الآلي والخوادم، وتزويدها بكابلات الإنترنت للتدريب والامتحانات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات؛ يعتبر أحد مراكز تطوير الأداء بالجامعة.

 

وأضاف الدكتور مصطفى النجار، أن المركز يهدف إلى تقديم دورات تدريبية في أساسيات التحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتوجهات الدولة نحو تفعيل استراتيجية التحول الرقمي بالجامعات، بهدف إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي، مضيفًا أنه تم تدريب ٣٠٠ متدرب حتى الآن، وحصلوا على شهادات التحول الرقمي من السادة أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا.

 


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