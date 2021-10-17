اليوم السابع
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الأحد، 17 أكتوبر 2021 12:14 ص
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اعرف النتائج الأولية لمشروع المسح السيزمى الجديد بمنطقة وسط خليج السويس

الأحد، 17 أكتوبر 2021 12:00 ص
اعرف النتائج الأولية لمشروع المسح السيزمى الجديد بمنطقة وسط خليج السويس نفط - صورة أرشيفية
كتبت – مروة الغول

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 يستهدف قطاع البترول التوسع في مشروعات المسح السيزمي، لتوفير البيانات عن المناطق البترولية الواعدة، من أجل تحقيق اكتشافات بترولية جديدة، تساهم في  زيادة معدلات الاحتياطيات المؤكدة، وإنتاج الثروات البترولية، والمساهمة في جذب الشركات العالمية للاستثمار، وفيما يلي أهم النتائج الأولية لمشروع المسح السيزمى الجديد بمنطقة وسط خليج السويس، وكانت كالتالي ..

 

 1 - استخدام أحدث التقنيات في مجال المسح السيزمى .

2- نفذته جابكو إحدي شركات قطاع البترول وشركة ويسترن جيكو.

3- تكلفة بلغت 49 مليون دولار حيث سيتم حفر 7 أبار تنموية خلال الفترة القادمة .

4- إجراء دراسة فنية لـ6 ابار أخرى منها 3 ابار استكشافية.

5-ارتفاع الاحتياطيات بحوالى 62 مليون برميل زيت خلال العامين السابقين منها 50 مليون برميل من خلال حفر آبار جديدة بامتداد شمال صفا.

6- جارى حالياً حفر بئر استكشافى بمنطقة امتياز شمال شرق رمضان.

7-تم وضع خطة قصيرة الأجل لمد  3 خطوط أنابيب بحرية بحقل أكتوبر بشمال خليج السويس.

8-بالإضافة إلى مد خط أنابيب برى ليربط بين منطقة تسهيلات الإنتاج برأس بكر ومحطة معالجة الزيت الخام بمنطقة رأس شقير.

9-تم وضع خطة عمل يتم تنفيذها حتى نهاية العام الحالى  تستهدف زيادة متوقعة فى الإنتاج تصل إلى 3400 برميل زيت يوميا.

 

 


البترول

الزيت الخام

المسح السيزمي

مشروعات البترول

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