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"استووا واعتدلوا".. أول صلاة بالمسجد الحرام بكامل الطاقة الاستيعابية.. فيديو

الأحد، 17 أكتوبر 2021 09:37 ص
"استووا واعتدلوا".. أول صلاة بالمسجد الحرام بكامل الطاقة الاستيعابية.. فيديو صلاة الفجر بالمسجد الحرام
كتبت مريم بدر الدين

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نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في المملكة العربية السعودية، صورا وفيديو على حسابها على موقع "تويتر"، لأداء أول صلاة فجر في المسجد الحرام بعد قرار السلطات السعودية السماح بكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام والمسجد النبوى، والتي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وأوضحت الصور المصلون يحاذون بعضهم لأداء صلاة الفجر بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية، حيث علقت رئاسى شؤون الحرمين عليها :" استووا.. اعتدلوا.. أقيموا صفوفكم وتراصوا.. سدوا الخلل".

وكان علق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، علي قرارات الرجوع لكامل الطاقة الاستيعابية، مؤكدا استعداد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبى بكامل طاقتها التشغيلية والكفاءات والخبرات التي تمتلكها لتنفيذ قرارا المملكة العربية السعودية باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام والمسجد النبوى، وتخفيف الإجراءات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، وفق سبق.

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رئاسة شئون الحرمين
رئاسة شئون الحرمين

 

وكانت المملكة العربية السعودية اتخذت إجراءات عديدة تختلف باختلاف مراحل مكافحة وباء كورونا ودرجة انتشاره، وفى سياق تلك الإجراءات أعلنت وزارة الخارجية السعودية، عن تدشين تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين من خلال استخدام الهواتف الذكية، وذلك في إطار سعي حكومة المملكة الدائم والمستمر للتسهيل على الحجاج والمعتمرين.

 

وكشفت الخارجية السعودية، أن هذا سيُساعد العديد من طالبي تأشيرات الحج والعمرة في الدول التي سيتم تشغيل التطبيق الجديد فيها.

 

 

 


اول صلاة فجر

المسجد الحرام

السعودية

رئاسة شئون الحرمين

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