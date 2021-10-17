اليوم السابع
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الأحد، 17 أكتوبر 2021 01:58 م
أكرم القصاص
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إنشاء أحدث مول للبالة وأنشطة تجارية متعددة على مساحة 16 ألف متر ببورسعيد

الأحد، 17 أكتوبر 2021 01:33 م
إنشاء أحدث مول للبالة وأنشطة تجارية متعددة على مساحة 16 ألف متر ببورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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تابع اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، سير ومعدلات  العمل الجارية فى إنشاء  أحدث مول تجاري لتجارة الملابس المستعملة إضافة إلى 17 نشاطا تجاريا آخر متنوع يفي بكل احتياجات الأسرة ابتداء من الأنشطة الغذائية والملابس المستعملة والجاهزة والاقمشة وتجهيزات المنازل وغيرها ، رافقه خلالها المسؤولين عن تنفيذ المشروع .
 
ووجه " المحافظ " ، خلال تفقده الأعمال الإنشائية بالإسراع فى معدلات التنفيذ ، لافتا أن المول سيقام على مساحة 16 ألف متر بجوار بازار بورسعيد الجديد وسوق الأسماك، مشيرا أن المول سيتم  افتتاحه مع نهاية العام الحالي ولن يسمح بعدها بأي نشاط لتجارة الملابس المستعملة خارج المول لإحداث الرواج المطلوب لعدد 514 محلاً سيضمها المول.
 
 
وأكد "المحافظ"، أن المول الجديد سيكون منطقة جذب سياحي ومزار لزوار المدينة وأبنائها بما يضمة من وسائل ترفية وتوفير الراحة للزائرين حيث سيكون هناك عشر سيارات كهربائية لنقل الزوار وكبار السن بين المناطق الممتدة علي طول المول وكافيهات داخل المول لخدمة الزوار وست سلالم كهربائية وأربعة مصاعد أخرى لخدمة المترددين لسهولة التنقل بين الدور الأول والأرضي بالمول.
 
 
المحافظ ورئيس حي الشرق
المحافظ ورئيس حي الشرق

المحافظ يتابع سير العمل في المول
المحافظ يتابع سير العمل في المول

المحافظ يتابع سير العمل
المحافظ يتابع سير العمل

جانب من متابعة المحافظ
جانب من متابعة المحافظ
 
 

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