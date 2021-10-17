إفريقيا تسجل 8 ملايين و490 ألف إصابة و217 ألفا و115 حالة وفاة بكورونا حتى الآن

ا ش ا

أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحي للاتحاد الأفريقي، تسجيل 8 ملايين و490 ألف إصابة، و217 ألفا و115 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد بالقارة، فيما بلغ اجمالي المتعافين 7 ملايين و790 ألف.

وأيد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبريسوس، دعوة سفير المنظمة ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق، جوردون براون، الدول الغنية لإقامة جسر جوي لنقل 240 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" غير المستخدمة إلى إفريقيا.

وكتب جبريسوس - عبر حسابه على منصة "تويتر"، اليوم الأحد -: "شكرا لسفير منظمة الصحة العالمية جوردون براون على دعوتك لعمل مكثف لتدارك أزمة العدالة في (توزيع) اللقاحات التي تواجه إفريقيا وأماكن أخرى هي الأكثر ضعفا... أوافق على أنه من الواجب على البلدان المنتجة والمصنعة للقاحات فعل المزيد لإنقاذ الأرواح وإنهاء الجائحة".