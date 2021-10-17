إصابة 46 ضابطا ألمانيا واعتقال 76شخصا أثناء إخلاء عقار استغله اليسار المتطرف

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت شرطة برلين اعتقال 76 شخصًا، وإصابة 46 من ضباط خدمات الطوارئ، على خلفية إخلاء معسكر "كوبى بلاتز" للسيارات، الذى تستغله جماعات من اليسار المتطرف، بعد وقوع اشتباكات أخرى مساء الجمعة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وكانت الشرطة الألمانية قد نجحت فى إخلاء منطقة كوبى، واليى كان ينظر إليها على أنها مشروع رمزي للمشهد اليساري المستقل في برلين، وهو ملك لشخص حارب من أجل الإخلاء، حتى أصدرت له المحكمة قرارًا لصالحه.

و تم اعتقال 17 شخصًا بمفردهم - 12 رجلاً و 5 نساء - بشكل مؤقت خلال مظاهرة تحت شعار "لا يزال كوبى باق! - لا يوجد إخلاء في برلين" مساء الجمعة في منطقة فريدريشهاين-كروزبرج.

ووفقًا للبيان الختامي النهائي، بدأت التحقيقات الجنائية، بسبب الانتهاكات الخطيرة بشكل خاص للسلم، ومقاومة ضباط إنفاذ القانون والاعتداء، ومحاولة إلحاق الأذى الجسدي الخطير وإلحاق الضرر بالممتلكات.

وكان عدد خدمات الطوارئ في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر حوالي 3500 "على مدار الساعة"، وتلقت شرطة برلين الدعم من ثماني ولايات اتحادية: براندنبورج، بافاريا ، هيس ، راينلاند بالاتينات ، ساكسونيا ، ساكسونيا أنهالت ، لوار ساكسونيا وبريمن، علاوة على ذلك ، ساعدت الشرطة الفيدرالية.

وأدان عضو مجلس الشيوخ عن وزارة الداخلية أندرياس جيزل أعمال العنف وأعمال الشغب، وقال بحسب إدارة الداخلية ، "ما عشناه أمس ليس موقفاً سياسياً ، بل هو غضب أعمى من الدمار". "إنه مدمر ولا يحل مشكلة واحدة. الدولة لن تفسح المجال للتهديدات بالعنف، سيادة القانون رصيد قيم ويجب أن تسود دائما."

وأكدت فرانزيسكا جيفي ، المرشحة الرئيسية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين ، في تصريحات إذاعة إذاعة المعلومات "آر بي بي" أن العنف ليس وسيلة للصراع السياسي:ما يحدث في المدينة عندما يتعلق الأمر بالإخلاء القانوني للأماكن ، حيث يعتقد الناس أن بإمكانهم فرض إرادتهم بالعنف الهائل ضد قوات الشرطة ، فهذا ليس مقبولاً".

يذكر أن كوبى هو مركز سكني وثقافي بديل موجود منذ عام 1990 في مبنى سكني على الشريط السابق من الجدار، و مع مرور الوقت ، تم إنشاء موقف سيارات على قطعة أرض فارغة أخرى مجاورة.

والموقع مملوك لمستثمر يريد البناء فيه، و لم يستجب السكان لطلبات الإخلاء من المالك، وأكدت المحاكم قرار الإخلاء ، بحيث تصرفت الشرطة كجزء من المساعدة الإدارية للمحضرين، وتمت مقاومة الشرطة وإصابة العشرات.

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