أمن القاهرة يعيد طفلا من ذوى الاحتياجات الخاصة إلى أهله في قصر النيل

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إعادة طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة لأهليته بمنطقة قصر النيل، وحرر محضر بالواقعة.

كشف قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة ملابسات بلاغ تلقاه من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على طفل بشارع القصر العينى، بالانتقال والفحص تم التقابل مع المُبلغ، والذى أفاد أنه حال تواجده بشارع قصر العيني عثر على الطفل، وتبين أنه طفل "من ذوى الاحتياجات الخاصة".

وبتكثيف البحث الذي أشرف عليه اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى المناطق المحيطة بشارع قصر العينى، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تم التوصل إلى والده "مشرف بمصنع ملابس مقيم بمحافظة الشرقية"، والذى أفاد أن الطفل نجله ومقيم بذات العنوان وأضاف بأنه حال تواجده بشارع قصر العينى وبصحبته نجله فوجئ باختفائه ولم يتهم أحد بشىء، وتم تسليم الطفل لوالده وأخذ التعهد عليه بحسن رعايته.