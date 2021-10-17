أمن القاهرة يضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المساكن بمنطقة شبرا

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المساكن بأسلوب التسلق بمنطقة شبرا، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغًا من شخص، باكتشافه اقتحام إحدى الغرف بشقته، ووجود بعثرة بمحتوياتها دون الإستيلاء على مسروقات.

وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تم التوصل إلى مرتكبى الواقعة وهما شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفوا بشروعهما فى سرقة محتويات مسكن المجنى عليه بأسلوب "التسلق"، وأنهما يكونان تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بذات الأسلوب.

وأقروا بارتكاب 4 حوادث سرقات مساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (تاجر خردة، مقيم بمحافظة الجيزة)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.