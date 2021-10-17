اليوم السابع
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الأحد، 17 أكتوبر 2021 12:50 م
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أمن القاهرة يساعد مسنة فى تحرير مذكرة فقد لشهادة استثمار بمدينة نصر

الأحد، 17 أكتوبر 2021 12:40 م
أمن القاهرة يساعد مسنة فى تحرير مذكرة فقد لشهادة استثمار بمدينة نصر مديريه امن القاهره - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لبى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، طلب سيدة مسنة لتحرير مذكرة فقد لشهادة استثمار خاصة بها وعدم قدرتها على التوجه لقسم الشرطة بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة ، من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات الإنسانية، فقد ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة بطلب مساعدة لسيدة "مسنة" مقيمة بنطاق مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وبالانتقال والفحص، تم التقابل مع السيدة، وقررت رغبتها فى تحرير مذكرة فقد لشهادة استثمار خاصة بها، وعدم قدرتها على التوجه لقسم الشرطة، نظراً لظروفها الصحية، فتم تحرير المذكرة لها بالمنزل وتلبية طلبها، وقدمت الشكر لوزارة الداخلية على سرعة تلبية التماسها.


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