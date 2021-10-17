أفغانستان: الهجمات الإرهابية لا تزال تستهدف المساجد

(أ ش أ)

ذكرت وكالة الأنباء الأفغانية، في تقرير مجمع لها أن استهداف المساجد لشن هجمات إرهابية مازال قائمًا في أفعانستان. ولفت التقرير، الذي نشرته الوكالة، اليوم /الأحد/ - إلى أنه خلال الأسبوع الماضي واجهت أفغانستان العديد من الهجمات الإرهابية.

على جانب آخر، قالت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم تعويضات لأقارب الأشخاص العشرة الذين قُتلوا في غارة جوية بطائرة بدون طيار في أفغانستان في أغسطس.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي في بيان: إن وزارة الدفاع تعمل أيضا مع وزارة الخارجية لمساعدة أفراد الأسرة الناجين من الانفجار في كابول على الانتقال إلى الولايات المتحدة.

وقال كيربي إن الأمر أثير في اجتماع الخميس بين الدكتور كولين كال ، وكيل وزارة الدفاع للسياسة ، والدكتور ستيفن كوون ، مؤسس ورئيس مجموعة التغذية والتعليم الدولية غير الربحية. وكرر كال التزام وزير الدفاع لويد أوستن تجاه العائلات ، بما في ذلك تقديم مدفوعات "تعزية" على سبيل الهبة. ولم يذكر المبلغ الذي سيتم تقديمه.

وفي 29 أغسطس، أصاب صاروخ هيلفاير أمريكي سيارة يقودها زماري أحمدي ، وقُتل 10 أفراد من الأسرة ، بينهم سبعة أطفال ، في الغارة.

وبعد أسابيع ، وصف الجنرال في مشاة البحرية فرانك ماكنزي ، قائد القيادة المركزية الأمريكية ، الضربة بأنها "خطأ مأساوي" وقال إن المدنيين الأبرياء قتلوا بالفعل في الهجوم الذين ظنوا أنه يستهدفون مقاتلى تنظيم داعش من خلاله.

وخلال الاجتماع يوم الخميس ، قال كال أن أحمدي كان يعمل مع مؤسسة لسنوات عديدة ، "يوفر الرعاية والمساعدة المنقذة للحياة للأشخاص الذين يواجهون معدلات وفيات عالية في أفغانستان" ، وفقًا لكيربي.