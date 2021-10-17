أسعار النفط تواصل مكاسبها بالأسواق العالمية.. 3% لبرنت و3.7% للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت مكاسب أسبوعية، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، بنسبة 3%مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 3.7% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية واصلت مكاسبها الأسبوعية، وذلك وسط أزمة الطاقة العالمية وأيضا المخاوف من عجز في الإمدادات النفطية.

وكانت أسعار النفط قد سجلت 84.86 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.28 دولار للبرميل، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا والتي جاءت مدعومة بأزمة الطاقة العالمية.