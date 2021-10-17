أسعار الذهب اليوم الأحد 17-10-2021 فى السوق المصرى

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021 في السوق استقرارا ملحوظا وذلك بالتزامن مع توقف التداول على الذهب اليوم في البورصات العالمية وكذلك السوق المصري مع الإجازة الأسبوعية.

أسعار الذهب المسجلة في مصر الآن عيار 18 بسعر 664 جنيها وعيار 21 يسجل 775 جنيها وعيار 24 سجل 886 جنيها والجنيه الذهب 6200 جنيه وأونصة الذهب 1767 دولارا.

وشهدنا هذا الأسبوع موجات تغير في سعر الذهب هبوطاً وصعودا، حيث ارتفع الذهب قرابة 15 جنيها في منتصف هذا الأسبوع وحتى يوم الخميس الماضي، ثم تراجع سعر الذهب 10جنيهات بختام التداول يوم الجمعة وهو يوم إغلاق السوق العالمي للذهب، إلا أن المعدن النفيس ظل متفوقاً ومرتفعا حوالي 5 جنيهات عند قياس سعر الذهب مطلع الأسبوع على سعر ختام التداولات.

السعر العالمي للمعدن الأصفر ارتفاع من 1760 دولار بنهاية تداولات الثلاثاء الماضي إلى 1800 دولار مع فتح التداول يوم الخميس، حيث لاقى الذهب دعما كبيراً من مخاوف موجات التضخم التي ضربت دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأخذت أسعار الذهب طريقها للتراجع يوم الجمعة 15أكتوبر، بعد ارتفاع عوائد السندات الأميركية وزيادة غير متوقعة في مبيعات التجزئة في سبتمبر أضعفت جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن مما جعل الذهب يخسر 1.5% من قيمته لتتراجع الأسعار إلي مستويات 1767 دولار للأونصة، ونزلت العقود الأميريكية الآجلة للذهب 1.7% عند التسوية إلى 1768.30 دولار للأونصة.