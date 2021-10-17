اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم الأحد 31 جنيها فى المزرعة

الأحد، 17 أكتوبر 2021 11:46 ص
أسعار الدواجن اليوم الأحد 31 جنيها فى المزرعة دواجن
كتب أحمد حمادة

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يرصد اليوم السابع الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-10-2021 بحسب الأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية. 
 
وسجلت الدواجن البيضاء 31 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو، أسعار الدواجن البلدى 37 جنيها للكيلو في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 40-42 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 30 جنيها، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو. 
 
واستقرت أسعار البيض الأبيض، حيث سجلت 46 جنيها في المزرعة، وسعر المستهلك تتراوح بين 50-53 جنيها للكرتونة، وسجلت أسعار البيض البلدى في المزرعة 50 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 48 جنيها فى المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين51-54 جنيها.

أسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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