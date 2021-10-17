أسعار الدواجن اليوم الأحد 31 جنيها فى المزرعة

كتب أحمد حمادة

يرصد اليوم السابع الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-10-2021 بحسب الأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وسجلت الدواجن البيضاء 31 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو، أسعار الدواجن البلدى 37 جنيها للكيلو في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 40-42 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 30 جنيها، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار البيض الأبيض، حيث سجلت 46 جنيها في المزرعة، وسعر المستهلك تتراوح بين 50-53 جنيها للكرتونة، وسجلت أسعار البيض البلدى في المزرعة 50 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 48 جنيها فى المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين51-54 جنيها.