أحمد عمر هاشم: الرئيس السيسى يقدر العلماء وعلينا عبء تصحيح المفاهيم المغلوطة

إبراهيم حسان

أعرب الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن سعادته الكبيرة بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له في احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، قائلا: "اليوم يمثل يوما من أيامنا التاريخية التى لا تنسى، ولقد كان لرئيس الجمهورية موقفه الكريم فى احتفاله واحتفائه بالعلماء وهو يقدرهم ويقدم لهم الأوسمة والتكريم".

وتابع عمر هاشم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة: "أنا شخصيا كواحد من أعضاء هيئة كبار العلماء سعدت بتكريم الرئيس السيسى لي وهو يذكر اسمي محييا فى بداية حديثه ثم يدفعه تواضعه الجم وذوقه الرفيع وحبه للعلماء والعلم أن يأتي لي فى مكانى وأنا جالس ليقدم لي التكريم والتهنئة والتحية.. بارك الله فى هذا الرئيس وأنا أتعشم وأتفاءل خيرا بأن الله سيفتح عليه وسينصره نصر عزيز مقتدر فى ميادين الكفاح والنضال من أجل رفعة مصر والوطن العربي، لأن له مصداقية فى قلوبنا ونحبه ونبادله حبا بحب وإخلاصا بإخلاص".

وأكمل الدكتور أحمد عمر هاشم: "كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت رسالة هامة جدا لجميع العلماء والدعاة، وأنا أقول علينا عبء ورسالة مضاعفة فى هذه الآونة من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة التى حاول البعض أن يلصق بها تهمة للإسلام ولكن الاسلام منها بريء، وعلينا دورا كبيرا فى تصحيح المفاهيم وزيادة الوعي، ولابد أن نفتح صفحة للحوار أمام الأفكار المتطرفة، وأنا واحد من الذين حاوروا فى الثمانينيات هذا الفكر فى ندوات مفتوحة وعلانية، لكي نسمع منهم ونجيب عليهم حتى حصنا الجبهة الداخلية ونظرت الدول العربية إلى هذا الحوار وأخذونه من التليفزيون المصرى على قنواتهم ليذيعونه باستمرار".

وتابع: "أرجو أن نعيد صفحة الحوار من جديد وأنا أنادي لتلبية دعوة الرئيس السيسى بأن نواجه الفكر بالفكر، ولابد أن تقيم الحجة بالحجة والفكر بالفكر إن شاء الله من أجل مصلحة البلد".