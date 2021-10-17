أحد المكرمين فى احتفالية المولد النبوى: التكريم يعطينى حافزا أكبر فى العمل

كتب أحمد عرفة

أكد الشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، أحد المكرمين فى احتفالية المولد النبوى التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هذا التكريم مسئولية كبيرة تعطيه حافزا أكبر فى العمل من أجل الدين والوطن.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، في تصريحات لبرنامج الصدى، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، إنه من أعظم نعم الله أن يوفقه للدعوة إلى الله، متابعا: أكرمنى الله بنعمة التكريم من الرئيس السيسى، وهذا تقدير ليس لشخصى فقط ولكن لجميع العاملين بوزارة الأوقاف ، والدولة داعمة بكل قوة للنماذج التي تبذل كل جهودها لرفعة الوطن .

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء: أتقدم بالشكر للرئيس السيسى على هذا التكريم، موضحا أنه يعمل على نشر الوعى وتصحيح المفاهيم الخاطئة في جميع الأماكن التي يقيم فيها كما أن محافظة جنوب سيناء لها طبيعة خاصة حيث الأرض مهبط الرسالات ، ومحافظة جنوب سيناء بالنسبة للقرى والوديان والتجمعات البدوية تحتاج منا جهد كبير للغاية ، ونعمل على نشر الدين الوسطى دون أي تطرف .