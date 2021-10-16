اليوم السابع
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84.86 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

السبت، 16 أكتوبر 2021 02:00 م
84.86 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية النفط
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط، 84.86 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية أمس الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.28 دولار للبرميل.
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية أمس الجمعة، ارتفعت لأعلى مستوى لها خلال 3 سنوات متخطية حاجز الـ85 دولارا للبرميل، حيث جاءت تلك الارتفاعات مدعومة بتوقعات بنقص المعروض من النفط وذلك في ظل تخفيف القيود على السفر وزيادة الطلب.
 
وشهدت أسعار النفط بالأسواق العالمية، ارتفاعا علي أساس أسبوعي بنحو 3% لخام القياس العالمي برنت ونحو  3.5% لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي .

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