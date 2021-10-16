اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 أكتوبر 2021 04:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

5 نصائح تغنيك عن زيارة دكتور الأسنان.. تناول الأناناس واختار المعجون بدقة

السبت، 16 أكتوبر 2021 10:00 م
5 نصائح تغنيك عن زيارة دكتور الأسنان.. تناول الأناناس واختار المعجون بدقة الحفاظ على صحة الأسنان
ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الحفاظ على صحة الأسنان يجنبك رحلة شاقة مع الألم الذى فى كثير من الأحيان يؤثر على حالتك المزاجية والصحية ومختلف مهامك اليومية، لذا يجب عليك الاهتمام والعناية الكاملة بأسنانك، لأن تدهورها سيؤدى إلى الكثير من المضاعفات التى لم تقتصر على مشكلات الفم فقط بل تلحق الضرر بأعضاء أخرى داخل جسمك.

 
وكشف تقرير نشر فى موقع إكسبريس، عن كيفية الاعتناء بأسنانك من خلال بعض النصائح التى إذا اتبعتها ستجنبك من زيارة الطبيب وفيما يلى أبرز تلك النصائح التى تحافظ على صحة  أسنانك:  

تجنب تناول الكافيين والحمضيات

تقليل استهلاك القهوة والشاي او إضافة الحليب إلى تلك المشروبات يجعلك تحافظ على طبقة مينا الأسنان، التى تتأثر بالأطعمة الحمضية وبمادة الكافيين .

تناول الأناناس

 نظرا لأنه يحتوي على مركب البروميلين، الذى يعتبر المركب الوحيد الذى يحافظ على الأسنان ، كما أنّه يقلل آلام وتورُّم اللثة،بسبب خصائصه المضادة للالتهابات.

اختيار معجون الأسنان بدقة

تجنب اختيار معجون الأسنان الذى يقدعملىعلى تبيض الأسنان ويحتوى على الفحم، واستبدله بمعجون آخر يحتوى على مادة الفلورايد.

استخدام خيط الفم 

احرص على هذه العادة بعد تناول الطعام،  لأنه ينجح فى تنظيف الأسنان ويصل إلى مناطق عميقة تعجز فرشاة الأسنان من الوصول إليها. 

استخدام ماصة عند تناول المشروبات 

استخدام ماصة " شفاطة" عند تناول العصائر، لأنها تؤثر على صحة الفم وتؤدي إلى تآكل المينا وتغير لونها.

 


الأسنان

صحة الأسنان

الحفاظ على الأسنان

أمراض اللثة

تبييض الأسنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة