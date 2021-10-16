5 أحداث ينتظرها مساهمو البورصة هذا الأسبوع أبرزها عمومية "مصر للألومنيوم"

كتب هانى الحوتى

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 5 أحداث خلال الأسبوع الجاري، على رأسها انعقاد عمومية 3 شركات وهي الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، مطاحن وسط وغرب الدلتا، مصر للألومنيوم ، ويبدأ صرف كوبونات أرباح شركتي الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية.

تبدأ أحداث البورصة المصرية، اليوم السبت، بانعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو للموافقة على تعديل المواد أرقام 4، 25، 38، 39 من النظام الأساسي للشركة، والموافقة على بيع السيارات المستهلكة وبعض من معدات وآلات المصانع المستهلكة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بصفته في التعامل مع الشهر العقاري والسجل التجاري والجهات الإدارية الأخرى في هذا الشأن

وفي اليوم التالي تعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، للنظر في التصديق على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنوات المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2017 حتى 30 يونيو عام 2020 وكذلك العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2021، والنظر في تقرير مراقبي الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما عن السنوات المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2017 حتى 30 يونيو عام 2020 وكذلك العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2021، والنظر في تقرير الحوكمة عن أعوام 2018/2019، 2019/2020، وكذلك عام 2021.

كما تنظر الجمعية المصادقة على قائمة المركز المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2017 حتى 30 يونيو عام 2020 والقوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2021، والإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء جلس الإدارة من رواتب ومكافآت وبدلات من 30 يونيو عام 2017 حتى 30 يونيو عام 2020 وكذلك العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2021، واعتماد ما تم توزيعه من أرباح خلال تلك الفترة والموافقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية في 30 يونيو عام 2021، واعتماد ما تم صرفه من العلاوة الدورية، واعتماد التبرعات وتعيين مراقب الحسابات.

فيما تنظر الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، التصديق على تعديل المواد (1، 3، 8، 10، 21، 26، 40، 42، 44، 46) من النظام الأساسي للشركة السابق عرضها في الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 19 يونيو عام 2019، وتعديل المواد (3، 4، 24، 31، 32) من النظام الأساسي للشركة، وفي نفس اليوم ينتهي الحق في التوزيع النقدي للكوبون رقم 17 للشركة.

ويوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر الجاري، تعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مصر للألومنيوم لمناقشة اعتماد القوائم المالية للعام المالي 2020/2021، والموافقة على تقرير الحوكمة عن الفترة المالية من 1يوليو عام 2020 حتى 30 يونيو عام 2021، والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال العام المالي 2020/2021، وتقرير مراقبي حسابات الصناعات المعدنية، وتقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات، مع النظر في إخلاء طرف مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2021، وإقرار صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين في 1 يوليو عام 2021، ومذكرة استخدام احتياطي أخطار التوقف لتغطية الخسائر الناتجة عن انقطاع الكهرباء.

وتنظر الجمعية العامة غير العادية تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون 185 لسنة 2020 وتعديلاته اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021.

ويختتم الأسبوع بصرف القسط الأول من كوبون شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية رقم 42 بقيمة 0.3 جنيه.