وزير الشئون الدينية بتونس: السعودية قد تشترط جرعة ثالثة من لقاح كورونا لحجيجنا

إيمان حنا

أكــد زير الشؤون الدينية بتونس إبراهيم الشايبى، أن التسجيل لموسم الحج المقبل سينطلق بداية من 20 أكتوبر الجارى ويتواصل حتى 21 من نوفمبر المقبل. وفق إذاعة شمس التونسية.

واشار الوزير فى تصريح لشمس اف أم إلى أن باقى الترتيبات المرتبطة بموسم الحج مرتبطة بالقرارات التى ستصدرها السلطات السعودية.

ورجح الشايبى، إمكانية شرط السلطات السعودية تقديم جرعة ثالثة من التلقيح المضاد لكورونا للحجيج لمزيد تعزيز جهاز المناعة، مضيفا أنه إذا طُلب منا ذلك فسوف نوفر التلاقيح لكل الحجيج التونسيين ح ولن يُحرم أحدا من زيارة بيت الله بحسب تعبيره.

وحول تسعيرة الحج أقـر الوزير بأنه سيتم الحرص على مراجعتها وفق تصريحه.