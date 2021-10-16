اليوم السابع
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وزير الدفاع الأمريكي يزور أوكرانيا هذا الأسبوع في إطار جولة أوروبية

السبت، 16 أكتوبر 2021 02:07 م
وزير الدفاع الأمريكي يزور أوكرانيا هذا الأسبوع في إطار جولة أوروبية أوستن
(أ.ش.أ)

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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيقوم بزيارة إلى أوكرانيا هذا الأسبوع افي إطار جولة أوروبية يجري إعدادها حاليا من جانب وزارة الدفاع البنتاجون.

وقال كيربي - في بيان صحفي الليلة الماضية، بحسب وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية "يستعد الوزير وفريقه لجولة إلى أوروبا الأسبوع المقبل.

وستتضمن محطات الجولة جورجيا وأوكرانيا ورومانيا"، مضيفا أن أوستن سيختتم الجولة الأوروبية مع الحلفاء والشركاء في بروكسل لحضور اجتماع وزارء دفاع حلف الناتو، على أنه سيتم تقديم إعلان رسمي يحمل مزيدا من التفاصيل في الأيام المقبلة.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال خلال زيارته للولايات المتحدة الشهر الماضي إن وزير الدفاع الأمريكي وعد بزيارة أوكرانيا هذا الخريف.

وفي سياق متصل، طلبت أوكرانيا، خلال قمة مع الاتحاد الأوروبي دعمًا أكبر للدفاع عن مصالحها في مواجهة موسكو، في خضمّ أزمة طاقة عالمية تعزز قبضة روسيا على قطاع الغاز.

 

 


وزير الدفاع الأمريكي

أوستن

أوكرانيا

كييف

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