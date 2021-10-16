وزير التربية اللبنانى: نحتاج 500 مليار ليرة لتغطية المصاريف التشغيلية للمدارس

إيمان حنا

قال وزير التربية بلبنان عباس الحلبي، إن مطالب القطاعين العام والخاص محقة، مؤكدا السعي لإقرار قانون الـ 500 مليار ليرة الذي قد يساعد في تغطية المصاريف التشغيلية للمدارس"، وفق الوكالة لوطنية لإعلام لبنان.



وأضاف: "إن هناك مستحقات للمدارس المجانية وغير المجانية منذ 5 سنوات يسعى مع وزارة المالية للافراج عن جزء منها مع وزارة المالية"، واعدا ب "إقامة المؤتمر التربوي بإشراف لجنة تعمل على إعداده برعاية رئيس الجمهورية"، كاشفا عن "مناهج جديدة يعمل على إطلاقها خلال عامين بمساعدة الاونيسكو والمكتب الثقافي البريطاني وستأخذ في الاعتبار الطلاب ذوي الحاجات والصعوبات التعلمية وستحاكي المستقبل".



وطلب من أساتذة التعليم الرسمي العودة الى التدريس، واعدا بـ"السعي معهم حتى تحقيق المطالب".



وعلق الحلبي على الخلاف القائم حول ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، مشيرا الى أن "الحكومة ستعود الى الاجتماع قريبا"، آملا في أن "تؤدي المعالجات الى تسوية تحفظ للقضاء هيبته وتستجيب للخشية التي لدى البعض من مسار التحقيق".